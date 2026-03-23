Serie A, finali Primavera 1 a Firenze e codice di autoregolamentazione: i temi dell’assemblea
L’Assemblea della Lega Calcio Serie A, riunitasi oggi a Milano, ha deliberato il rinnovo della partnership con il gruppo Mondelez, che conferma il suo percorso insieme alla Lega Calcio Serie A con il brand Philadelphia.
Durante la riunione il Presidente Ezio Simonelli ha reso note le sedi che ospiteranno la fase finale delle competizioni Primavera, come decise dal Consiglio di Lega: le Finali del Campionato Primavera 1 si disputeranno al Viola Park dal 24 al 28 maggio, la finale in gara unica della Coppa Italia Primavera si giocherà mercoledì 29 aprile all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.
Infine è iniziato un percorso per definire il Codice di Autoregolamentazione della Serie A, uno strumento che sarà introdotto dalla prossima stagione per definire regole comportamentali e di condotta chiare e un sistema sanzionatorio a tutela dei valori delle competizioni.
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