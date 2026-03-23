TMW Chiesa al Liverpool si è perso? Out in 55 partite su 101 da quando veste la maglia dei Reds

Quella che sta disputando è ormai la seconda stagione con la maglia del Liverpool per Federico Chiesa, il giocatore che avrebbe dovuto essere l'uomo in più dell'Italia ai playoff per provare ad andare al Mondiale e che invece ha deciso di lasciare Coverciano a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali. Ma com'è andata l'avventura in terra inglese per il classe '97 fino a questo momento? Il bilancio è tutt'altro che positivo e parla di 5 gol e 4 assist in 1.139 minuti, spalmati su 46 presenze.

Sognava di diventare un top player e forse qualcuno lo considerava già tale, poi però si è forse perso improvvisamente scegliendo la Premier League. In circa un anno e mezzo ha saltato 17 partite per problemi fisici, in 12 occasioni non è stato convocato e 26 volte è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro. In totale fanno 55 gare in cui non è sceso sul terreno di gioco su 101 disputate dal Liverpool. Facendo un rapido calcolo quindi, più della metà.

Gattuso lo aveva convocato, aveva sperato di farlo "risorgere" calcisticamente parlando, ma ancora una volta Chiesa ha dato forfait. E la sua assenza non può che diventare un tema, soprattutto perché solo 2 giorni fa era sceso in campo per 13 minuti, rimediando anche un'ammonizione al 90'. Nei prossimi giorni si parlerà a lungo di quello che avrebbe potuto dare alla Nazionale.