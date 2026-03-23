TMW Cagliari, Giulini: "Palestra giocherà tante gare in Champions. Inter e Juve su Caprile? Prematuro"

Il Cagliari è protagonista in Nazionale. Tommaso Giulini, presidente del club rossoblù, ne ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A: “Dobbiamo affrontare queste ultime otto partite con i valori che abbiamo e con quanto di buono fatto quest’anno. Ora arriva il momento decisivo: siamo in media, abbiamo fatto 30 punti e valorizzato tanti ragazzi. Probabilmente saremmo stati più sereni se non avessimo sbagliato due partite, cioè quella a Pisa e quella in casa con il Lecce: oggi ci rimettono tutto in discussione, però abbiamo i valori per combattere fino alla fine. Sapevamo sin dall’inizio che il nostro campionato sarebbe stato questo. Speriamo adesso di avere i nostri tifosi nella trasferta in casa del Sassuolo: sono stati penalizzati a Pisa, come l’anno scorso a Empoli. Credo che l’Osservatorio abbia la mano un po’ troppo pesante nel vietare le trasferte ai tifosi, il calcio è fatto da loro: noi l’anno scorso abbiamo scritto al ministro Piantedosi, mi auguro di essere ascoltato a beneficio di tutte le tifoserie, in particolare della nostra che deve viaggiare dall’isola”.

Due convocati del Cagliari in azzurro: Caprile e Palestra…

“Sono due ragazzi che stanno facendo molto bene quest’anno, si sono meritati la convocazione. Caprile penso che sarebbe stato convocato a prescindere dall’infortunio di Vicario, se l’è meritato con grandi prestazioni. Palestra ha avuto ancora più continuità a mio avviso, è un giocatore che conoscevo poco: merito di Angelozzi che ce l’ha portato. Purtroppo l’avremo solo in questa stagione, auguro a entrambi di raggiungere l’obiettivo che tutti gli italiani sperano. Ho quattro figli e nessuno ha visto un Mondiale. Voglio citare anche Obert e Kilicsoy: auguri a entrambi”.

Palestra è pronto per una big?

“Noi l’abbiamo schierato spesso in una posizione più avanzata, lo vorrei vedere più spesso anche da terzino destro, perché in un grande club ci possono essere altre richieste. Vorrei capire meglio le sue caratteristiche in altri ruoli, e sarei curioso di vedere dove giocherebbe in altre squadre: sull’Atalanta ho le idee più chiare, su altri club no. Però sono sicuro che farà parlare di sé per anni”.

In generale, comunque, è un ragazzo che può arrivare a quei livelli? “Sì, noi abbiamo avuto Barella, Vicario, Caprile. È un ragazzo che ha la testa per arrivare a giocare tante partite in Champions e in Nazionale”.

Inter e Juventus su Caprile…

“È tutto prematuro, sappiamo che sono venuti diversi osservatori ma non ci sono trattative in corso”.