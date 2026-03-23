Gattuso sugli acciaccati: "Ringrazio Bastoni, Tonali oggi a basso carico. Mancini..."

Nel corso della conferenza stampa odierna, il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha fatto il punto sui calciatori acciaccati presenti in gruppo: "Scamacca ha un problema all'adduttore, lo valutiamo giorno dopo giorno. Bastoni uguale. Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e domani speriamo di averlo a disposizione. Per Mancini è un affaticamento, nessun problema. Calafiori ieri ha sentito un dolorino ma pensiamo di riaverlo. Chiesa ieri s'è presentato alla convocazione, aveva piccoli problemi fisici e abbiamo deciso di non farlo rimanere".

In un altro passaggio il CT ha poi pubblicamente ringraziato Bastoni, difensore da ieri a Coverciano nonostante il problema alla tibia: "Sapete tutti il problema che ha avuto. Da ieri mattina è a Coverciano, sta facendo le cure. Deve lavorare e curarsi bene, speriamo di averlo a disposizione. Lo ringraziamo per la grande disponibilità mostrata".

Unica eccezione Federico Chiesa, calciatore che stamattina ha deciso di tornare a casa: "Non sono tutti uguali, le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha dei problemi, che è titubante, devo fare delle scelte. Non se la sentiva, è tornato a casa e io devo accettarlo. Nella vita al di là di una partita i rapporti sono importanti, da quando faccio questo mestiere non avendo grande conoscenza a livello medico ho capito che dopo un po' non puoi insistere. Non insisto, faccio capire, ma quando uno decide di voler tornare a casa è giusto che torni a casa".

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