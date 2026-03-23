TMW Giulini: "Arbitri? Lo dico da inizio stagione, più episodi controversi. Vedo poca serenità"

Nel corso dell’intervista rilasciata a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della riunione con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che si sarebbe dovuta tenere oggi e invece è saltata, ufficialmente per un impegno a Malta dello stesso designatore: “Oggi avremmo dovuto incontrarlo per capire da lui il momento e cosa ne pensano gli arbitri di questa riforma. Prima di iniziare a parlare a livello federale, penso sia opportuno capire cosa ne pensano gli arbitri, sia a livello di regole sia di gestione. Purtroppo oggi aveva un impegno, ma sicuramente qualcosa andrà fatta a breve”.

C’è stata troppa confusione arbitrale? “Oggettivamente io quest’anno, Rocchi e i suoi collaboratori me lo riconosceranno, ho avuto l’impressione che complessivamente le situazioni su cui c’era da reclamare sono state parecchie di più rispetto al passato. Parlo per il Cagliari, non per altre squadre, ma è sintomo di situazione non di grande serenità per gli arbitri. Io penso che ci siano arbitri buoni in Italia, qualcuno della vecchia generazione e almeno 5-6 della nuova. Credo sia proprio una questione legata alla gestione del loro organo, e magari anche di polemiche da parte nostra”.