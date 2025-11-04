Cagliari, le buone prestazioni non bastano: a Como per cercare i gol

Non è bastato il cuore messo in campo dal Cagliari di mister Pisacane nella sfida contro la Lazio. All'Olimpico i rossoblù escono sconfitti 2-0 dopo un match giocato con grinta e coraggio. Ma la Serie A non perdona niente, nemmeno le piccole sbavature che anzi, possono rivelarsi fatali. Zappa e soci hanno sicuramente dimostrato di essere una squadra dura, che sa tenere botta anche alle big del campionato, ma manca ancora qualcosa per trovare il salto di qualità. "Abbiamo approcciato bene alla partita. Questa prestazione ci servirà di lezione per il futuro", queste le parole del tecnico isolano al termine della gara contro la compagine di Sarri.

Troppi gol subiti, pochi gol segnati

Che ci sia da lavorare è fuori discussione. Mister Pisacane sa bene che i suoi ragazzi hanno ancora tanto da migliorare. Uno degli aspetti su cui dedicarsi è il cinismo sotto porta. Al Cagliari mancano i gol: in dieci giornate disputate, sono soltanto nove le reti messe a segno. Eppure questo dato non sembra impensierire troppo l'allenatore dei sardi: "Siamo spesso a un passo dal gol ma ci manca la rete. Ma non mi preoccupo per i gol che non arrivano perché creiamo tanto. Sono fiducioso". Al contrario, invece, le marcature subite son ben quattordici. Se da una parte, quindi, c'è fiducia per i centri che, prima o poi, ci saranno, dall'altra la fase difensiva deve subire qualche correzione.

Sabato di nuovo in campo

Aggiustamenti che devono essere fatti già dall'allenamento odierno. Sabato, infatti, si vola in Lombardia per la partita contro il Como. Un altro incontro non facile e che vedrà i ragazzi di Fábregas combattere col coltello tra i denti. Il Cagliari non può sbagliare, non deve sbagliare. Più fame di vittoria e più cattiveria davanti allo specchio: questi dovranno essere gli ingredienti da mettere in tavola contro i comaschi. E perché no, magari anche sperare in un recupero di qualche altro infortunato può aiutare.