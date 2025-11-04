Serie A, i migliori 5 portieri dopo 10 giornate: due new entry in classifica

Di seguito la Top 5 dei portieri di Serie A dopo 10 giornate. Escono dalla classifica Muric e Provedel, entrano Maignan e Milinkovic-Savic, con entrambi protagonisti nell'ultimo weekend di un rigore parato a testa. Si mantiene al comando Caprile, così come Audero in seconda posizione. Guadagna due posti Falcone. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Elia Caprile (Cagliari) 6.60 (10)

2. Emil Audero (Cremonese) 6.58 (6)

3. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.45 (10)

4. Mike Maignan (Milan) 6.44 (9)

5. Vanja Milinković-Savić (Napoli) 6.42 (6)

SERIE A - 10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta 1-0

40' Zaniolo

Napoli - Como 0-0

Cremonese - Juventus 1-2

2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)

Hellas Verona - Inter 1-2

16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)

Fiorentina - Lecce 0-1

23' Berisha

Torino - Pisa 2-2

13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)

Parma - Bologna 1-3

1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)

Milan - Roma 1-0

39' Pavlovic

Sassuolo - Genoa 1-2

18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)

Lazio - Cagliari 2-0

65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni

CLASSIFICA

1. Napoli 22

2. Inter 21

3. Milan 21

4. Roma 21

5. Bologna 18

6. Juventus 18

7. Como 17

8. Lazio 15

9. Udinese 15

10. Cremonese 14

11. Atalanta 13

12. Sassuolo 13

13. Torino 13

14. Cagliari 9

15. Lecce 9

16. Parma 7

17. Pisa 6

18. Genoa 6

19. Hellas Verona 5

20. Fiorentina 4

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)

11ª GIORNATA

Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)

Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)

Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)

Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)

Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)