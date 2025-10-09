Cairo conferma Baroni, passi avanti per il rinnovo di Dodo con la Fiorentina: le top news delle 22

Intervenuto sul palco del Festival di Trento, il patron del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di TMW confermando - tra le altre cose - la fiducia a mister Baroni: "Lo sto vedendo bene, impegnato e determinato. Ha voglia di fare le cose bene, ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita, quindi col Napoli. Siete vicini all'allenatore? Ci mancherebbe… La cosa che faccio sempre è che mi occupo maggiormente delle cose nelle fasi di partenza o quando c'è un intoppo. È importante sostenere squadra e allenatore per farli rendere al massimo". Presente a Trento anche lo storico fuoriclasse della Juventus Michel Platini, che ha dato pure un consiglio a mister Tudor sulla posizione in campo del giovane talento Yildiz: "Nessuno mette il numero 10 al centro, ma sulle fasce. Dovete chiedere agli allenatori il perché, non a me".

Secondo quanto raccolto da TMW, sono in corso le prime prove di disgelo tra la dirigenza della Fiorentina e l'entourage di Dodo, per sbloccare l'impasse che si era creata sul rinnovo fino al 2030. Al termine dell'ultimo mercato invernale sembrava ormai cosa fatta e invece si è rivelato più complicato del previsto con l'avvicinarsi alla fine della stagione. Il rapporto di Dodo con la Fiorentina e chi la rappresenta è rimasto comunque sempre buono, al netto della vicenda, e la sensazione che circola adesso nei corridoi del Viola Park è che raggiungere di nuovo l'intesa possa davvero non essere più un'utopia. Prossimamente è infatti in programma un incontro chiarificatore tra la dirigenza e l'entourage del classe '98.

Al termine dell’Assemblea Generale dell’EFC a Roma, il presidente dell’EFC Nasser Al Khelaifi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul suo rapporto con Dan Friedkin: "Roma è una città straordinaria, una città con una grande storia calcistica con due club come Lazio e Roma. La nostra relazione con Dan Friedkin è ottima, è un gentiluomo e vuole investire sul calcio. Non sempre è facile come sappiamo, ma vuole sviluppare il calcio qui a Roma, non è un club semplice da gestire ma sta facendo un lavoro fantastico”. Per la cronaca, Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell'Inter, è stato eletto proprio nell'Executive Board dell'European Football Clubs come rappresentante per l'Italia: