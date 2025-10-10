Zielinski segna e regala la vittoria alla Polonia: "Ogni partita in Nazionale è unica"

Piotr Zielinski ha segnato il gol decisivo nella vittoria per 1-0 della Polonia in amichevole contro la Nuova Zelanda. Una rete quelle del centrocampista dell'Inter che in patria hanno ribattezzato subito come una perla dell'ex Napoli. Intervistato da TVP Sport, ne ha parlato così al termine del match: "Ogni partita nella squadra nazionale è qualcosa di unico e utile. Ora recupereremo le forze per il match con la Lituania".

Che gara è stata?

"Abbiamo fatto cose buone, altre volte abbiamo dato troppo campo ai nostri avversari. Non sottovaluterei il fatto che era un campo sul quale era difficile giocare, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Siamo felici di essere riusciti a vincere e che i nostri tifosi ci hanno supportato. Abbiamo molta qualità, penso che possiamo vincere perché siamo una squadra migliore".

La sua rete è stata davvero bella.

"È stato un bel gol, è vero. Ma la cosa più importante è la vittoria. Il calcio è uno sport di squadra. Sono contento di aver potuto aggiungere un mattone per il nostro obiettivo, ma se non fosse stato per tutta l'azione di gioco e l'assist di Wszołek, non avrei segnato. La cosa più importante è che la Polonia oggi (ieri, ndr) abbia vinto".