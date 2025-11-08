Caprile MVP contro il Como e convocato in Nazionale: "Gara che porterò dentro per sempre"

Finalmente il premio da MVP, tante parate di altissimo livello e soprattutto la convocazione in Nazionale. C'è stato un mix di emozioni per Elia Caprile quest'oggi, ma nemmeno quelle sono riuscite a scalfirlo. Anzi, l'estremo difensore del Cagliari ha offerto l'ennesima prestazione di altissimo livello e ha dato un enorme contributo all'ottenimento di un punto prezioso contro il Como.

Al termine della gara, Caprile ha così festeggiato sui suoi social: "Una partita che porterò dentro per sempre… e un punto fondamentale su un campo difficile. Grazie a tutti per il vostro affetto".

Il racconto di TMW di Como-Cagliari 0-0

Morata ci ha messo del suo per rovinare il pomeriggio al Como, anche se tra imprecisioni dei lariani e soprattutto la solidità del Cagliari, la partita si è chiusa con uno 0-0 al Sinigaglia.

Nessun gol. Quasi come scalare l’Everest. Quando si richiede la giusta forza e resistenza mentale, ma anche sufficiente ossigeno per proseguire la scalata. In questo caso per il Como sia in avanti che all’indietro, quando tentato di pungere il Cagliari ma anche di impedire delle ripartenze improvvise che avrebbero potuto trovare scoperti i lariani. Con l’aggiunta di qualche errore in costruzione dei padroni di casa e qualche tentativo sporadico dei sardi per affacciarsi in avanti, il gioco ne ha risentito, finché da un episodio la partita ha cominciato a movimentarsi. Precisamente l’autogol di Valle su traversone di Palestra e l’1-0 annullato su revisione del VAR dall’arbitro Pezzuto. Complice un intervento falloso in precedenza del giocatore del Cagliari su quello del Como. Un lampo di Addai da un lato, lo spreco di Felici dall’altro, poi il bolide di Nico Paz che però ha trovato un Caprile reattivo. L’indispensabile per mantenere il risultato in parità.

Cosa sbaglia Morata. Si riapre la partita con una serie di giocate in uno contro uno di Jesús Rodríguez a scoprire il fianco destro del Cagliari, mentre Morata ha fatto in tempo a divorarsi un gol clamoroso da due passi che Caprile si è ritrovato tra le braccia. Lo spagnolo, visibilmente frustrato, è uscito dal campo per lasciare il posto a Douvikas, entrato insieme a Baturina. Pisacane ha risposto a Fabregas con nuove forze fresche come Adopo e Borrelli. A lungo andare, la sequela di perdite di tempo e interruzioni nel finale hanno fatto scivolare la gara lungo lo 0-0. Due punti persi sicuramente per i lariani, mentre il Cagliari si è lasciato andare alle esultanze per il punto d'oro raccolto.