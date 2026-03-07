Il Cagliari sogna l'Azzurro L’Unione Sarda: "Caprile e Palestra nella lista"

Il Cagliari guarda alla Nazionale con due dei suoi protagonisti. L’Unione Sarda dedica spazio alla possibile chiamata in azzurro di Elia Caprile e Marco Palestra, inseriti nella lista delle pre-convocazioni del commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista dei playoff per l’accesso ai Mondiali.

La selezione italiana affronterà l’Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo nella semifinale dello spareggio che può portare alla qualificazione iridata. In questo contesto, il ct ha inviato le prime comunicazioni anche ai giocatori considerati potenziali convocati, tra cui proprio i due rossoblù che si stanno mettendo in evidenza in Serie A.

In particolare Palestra appare tra i profili più caldi per una possibile chiamata. L’esterno del Cagliari, primo in Europa per dribbling riusciti, sta vivendo una stagione da protagonista e ha contribuito in maniera significativa al buon campionato della squadra sarda. Per lui la convocazione rappresenterebbe una consacrazione dopo mesi di rendimento costante. Anche il portiere Caprile potrebbe trovare spazio nella lista dei portieri alle spalle di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore sta infatti disputando una stagione di alto livello e potrebbe celebrare così la seconda presenza con la Nazionale maggiore.