Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 29ª giornata
TUTTO mercato WEB
Inizia la 29ª giornata con l'anticipo venerdì alle 20:45 Torino-Parma
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Caprile (Pisa-Cagliari)
DIFESA: Ostigard (Verona-Genoa)
CENTROCAMPO: A.Santos (Napoli-Lecce)
ATTACCO: Je.Rodriguez (Como-Roma)
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
2 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile