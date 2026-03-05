Caprile: "Spero di aver ridato qualcosa al Cagliari. Ho 25 anni, posso giocare ancora a lungo"

Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nella quale, tra le altre cose, si proietta anche alla prossima partita di Serie A, che vedrà gli isolani opposti al Como per la gara della 28^ giornata.

Esordisce così il portiere del Cagliari nelle sue riflessioni "Mancano 10 partite, sono tante e devo farle al meglio. Dopo si tireranno le somme. Sono stato accolto benissimo sia dai compagni che dalla città, li ringrazio e spero di aver ridato qualcosa indietro a Cagliari. Ho 25 anni e posso avere una carriera ancora lunga, posso migliorare in qualsiasi cosa".

Prosegue e conclude quindi Caprile: "A livello umano e come e papà non smetto mai di imparare, non vedo l'ora di fare nuove esperienze. Como? Partita tosta, giochiamo contro una squadra forte che sta facendo un grandissimo campionato. La stiamo preparando bene come le altre, nessun alibi, mettiamoci alla prova sabato".