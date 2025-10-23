Che partenza del Bologna: è 2-0 contro l'FCSB al 12', segna anche Dallinga
È un avvio da sogno per il Bologna a Bucarest. Al 12' Moro batte un calcio d'angolo e serve Lykogiannis, il quale da fuori area fa partire un tiro potente al volo di sinistro, che trova una deviazione e obbliga Tarnovanu alla parata. Sulla respinta il più lesto di tutti è Thijs Dallinga, che ribadisce in rete da posizione defilata con il destro. FCSB sotto 2-0.
La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
