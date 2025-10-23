Bologna, Dallinga: "Dopo gli infortuni ora sto bene. Vogliamo regalare una vittoria a Italiano"

L'attaccante del Bologna, Thijs Dallinga, ha parlato nel pre-partita della gara contro l'FCSB ai microfoni di Sky Sport, spiegando così che cosa si aspetta da se stesso: "Mi piacerebbe aiutare la squadra, mi piace fare assist, ma anche gol".

Stiamo vedendo un altro Bologna?

"Mi sento bene dopo gli infortuni che ho avuto l'anno scorso. Abbiamo una buona squadra".

Come sta il mister?

"Il mister non sta tanto bene e vogliamo regalargli una vittoria".