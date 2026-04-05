Clima rovente in Verona-Fiorentina, Bernede: "Suslov? Era stato Gudmundsson a fare casino"

"L'espulsione di Suslov? Prima del gol era stato Gudmundsson a fare un po' di casino con Gagliardini. Poi Suslov ha reagito quando lui non rispettava la distanza sulla barriera. Questo non è calcio. Suslov è stato sfortunato, voleva aiutare la squadra, ha fatto 10 mesi fuori, ha lavorato tanto fra palestra e campo, non so quante partite abbia saltato, è uno che può aiutare tanto la squadra": così il centrocampista del Verona, Antoine Bernede, ha parlato in conferenza stampa riguardo ai concitati minuti che hanno portato.

Concetti ribaditi in parte anche ai microfoni di DAZN da parte del giocatore francese. Di seguito le sue dichiarazioni all'emittente.

Sembrava una partita del Verona di inizio anno, vuol dire che siete vivi e ci siete?

"Oggi abbiamo giocato una grande partita. Nel primo tempo potevamo fare 1-2 gol, nel secondo tempo abbiamo avuto ancora più energie della Fiorentina e potevamo fare ancora gol. I giocatori della Fiorentina poi parlavano troppo, non so perché l'arbitro abbia fermato un'azione sulla quale c'era vantaggio per noi. Poi abbiamo preso questo gol che nasce da una punizione battuta da Gagliardini più indietro rispetto a dove era avvenuto il fallo e con Gudmundsson che non rispettava la distanza. Alla fine abbiamo perso la partita per questo gol anche se meritavamo di più".

De Gea ha fatto una grande parata su un tuo tiro.

"Sì, anche Orban e Bowie hanno avuto grandi occasioni. De Gea ha fatto grandi parate, è un grande portiere".