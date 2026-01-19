Live TMW Verona, Bernede: "Punto importante, ma volevamo i tre punti"

È terminata la sfida allo stadio Zini fra la Cremonese e l'Hellas Verona. Fra i giocatori gialloblu interverrà a breve in conferenza stampa Antoine Bernede.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.48 inizia la conferenza stampa

Un buon punto anche se manca la vittoria?

"Sì, è così. Un punto molto, molto buono per noi. Una partita piuttosto equilibrata, abbiamo giocato bene. Sappiamo qual è la situazione in classifica, siamo ultimi e con tanti infortunati. Arrivano sfide importanti davanti, cercheremo di fare del nostro meglio. Sono orgoglioso della mia squadra oggi".

Dovevate cercare la vittoria ancora con più convinzione?

"Volevamo i tre punti e non ci siamo riusciti. Sappiamo che dobbiamo vincere tante partite per salvarci a partire dalle prossime sfide che arrivano che sono importanti. Abbiamo avuto diverse occasioni nelle quali potevamo segnare, questo sarà di motivazione per lavorare ancora di più nelle prossime settimane".

Hai avuto difficoltà a giocare in un centrocampo a due?

"Sicuramente in questo sistema devo fare più attenzione in fase difensiva e con meno libertà offensiva. Nella ripresa avevo una posizione più offensiva e ho cercato di aiutare la squadra davanti, ma posso giocare in entrambi i modi in base a quello che serve".

Ore 20.53 finisce la conferenza stampa