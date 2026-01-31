Verona, la carica di Bernede: "Abbiamo ripensato al ko con l'Udinese, momento importante"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista del Verona, Antoine Bernede, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari dell'Unipol Domus. Di seguito le sue dichiarazioni.
Siete pronti e carichi per stasera?
"Sì, ci sentiamo pronti per stasera dopo l'ultima gara, ci abbiamo pensato molto dopo la sconfitta rimediata con l'Udinese, oggi vogliamo rifarci. Ci sono giocatori che sono rientrati in questa partita, vogliamo fare il meglio".
Tanti scontri diretti: sentite l'importanza di questi 15 giorni?
"Sì, ma dobbiamo ragionare su partita dopo partita. Però è chiaro che sia un momento importante, dobbiamo cercare di affrontarlo nel migliore dei modi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile