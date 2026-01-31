Verona, la carica di Bernede: "Abbiamo ripensato al ko con l'Udinese, momento importante"

Il centrocampista del Verona, Antoine Bernede, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari dell'Unipol Domus. Di seguito le sue dichiarazioni.

Siete pronti e carichi per stasera?

"Sì, ci sentiamo pronti per stasera dopo l'ultima gara, ci abbiamo pensato molto dopo la sconfitta rimediata con l'Udinese, oggi vogliamo rifarci. Ci sono giocatori che sono rientrati in questa partita, vogliamo fare il meglio".

Tanti scontri diretti: sentite l'importanza di questi 15 giorni?

"Sì, ma dobbiamo ragionare su partita dopo partita. Però è chiaro che sia un momento importante, dobbiamo cercare di affrontarlo nel migliore dei modi".