Verona, Bernede: "Dimentichiamo la gara con l'Udinese, dovremo fare punti"

Scelto tra gli undici titolari per la gara serale tra Cagliari e Hellas Verona, il centrocampista Antoine Bernede ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN: "Oggi è un'altra serata per poter mostrare le nostre qualità, si riparte con un altro spirito perché la gara con l'Udinese è passata e dobbiamo provare a fare quello che sappiamo e che proviamo in allenamento. Oggi dobbiamo provare a fare il nostro meglio, mi trovo bene con i miei compagni e l'obiettivo sarà quello di fare punti".