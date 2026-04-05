TMW
Roma, problema all'adduttore per Mancini: da valutare nei prossimi giorni
TUTTO mercato WEB
La Roma si lecca le ferite dopo una serata da dimenticare il prima possibile. Il 5-2 con il quale l'Inter ha abbattuto i giallorossi fa male ma per Gasperini è già tempo di guardare avanti, sperando di avere notizie positive dall'infermeria, in merito alle condizioni fisiche di Gianluca Mancini. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo e le prime notizie che arrivano parlano di un problema muscolare all'adduttore destro.
Il calciatore verrà valutato nelle prossime ore mentre il resto della squadra riprenderà la preparazione a Trigoria già domani mattina, con un lavoro di scarico per chi è sceso in campo stasera e seduta regolare per gli altri.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro da sballo, Thuram ritrova il sorriso. Roma, serata da dimenticare
Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile