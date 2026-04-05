TMW Roma, problema all'adduttore per Mancini: da valutare nei prossimi giorni

La Roma si lecca le ferite dopo una serata da dimenticare il prima possibile. Il 5-2 con il quale l'Inter ha abbattuto i giallorossi fa male ma per Gasperini è già tempo di guardare avanti, sperando di avere notizie positive dall'infermeria, in merito alle condizioni fisiche di Gianluca Mancini. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo e le prime notizie che arrivano parlano di un problema muscolare all'adduttore destro.

Il calciatore verrà valutato nelle prossime ore mentre il resto della squadra riprenderà la preparazione a Trigoria già domani mattina, con un lavoro di scarico per chi è sceso in campo stasera e seduta regolare per gli altri.