Mancini esce all'intervallo di Roma-Lecce: problemi fisici. Gattuso lo ha convocato per il playoff
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Gianluca Mancini termina in anticipo Roma-Lecce all'intervallo, a causa di un problema fisico. Da chiarire nello specifico quale sia il fastidio accusato dal difensore centrale della squadra capitolina, che sarebbe in teoria tra i giocatori convocati dal commissario tecnico Gattuso per il playoff che attende l'Italia. Possibile però che, proprio in vista di questo, il calciatore si sia fermato per scopi precauzionali.
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