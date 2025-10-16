TMW Radio Ravezzani: "Juve, Tudor non sta riuscendo ad ottimizzare le risorse a disposizione"

Il giornalista Fabio Ravezzani è intervenuto a Maracanà, nel corso del pomeriggio di TMW Radio.

Il Milan puo continuare veramente a pensare allo Scudetto?

"Sicuramente il Milan è piu forte di come lo avevamo immaginato a Luglio, perché Modric sta giocando da Modric e Rabiot era un colpo che nessuno si aspettava. Quando hai un centrocampo con due fuoriclasse giochi meglio e hai un contributo importante anche in fase difensiva. Il tema vero del Milan a questo punto e più l'attacco. Poi dovranno sperare che le principali avversarie possano patire il doppio impegno e e che qualcuno faccia veramente la differenza, come si spera Leao; altrimenti penso che la squadra sia pensata per arrivare in altro ma non per lottare per lo scudetto".

Inter e Roma, il miglior attacco e la miglior difesa si affronteranno nel weekend. Cosa ti aspetti?

"Se l'Inter dovesse anche solo pareggiare non sarebbe un dramma, ma se dovesse perdere sarebbe un pasticcio perché riverrebbero fuori le voci su Chivu e le domande se sia effettivamente idoneo".

Prendendo in considerazione Inter e Juventus, quale dei due allenatori vi sembra più convincente?

"Giudicare Chivu e ancora prematuro perché prima aveva fatto solo poche partite con il Parma. Magari a fine stagione potremo essere più precisi. Al momento valutare l'impatto dei due è difficile. Di Tudor comunque non mi convince il fatto che, nonostante abbia una rosa non ben costruita, non sta riuscendo ad ottimizzare le risorse a disposizione".

Zirzkee viene accostato alla Roma. Sarebbe valido per Gasperini?

"Non lo vedo idoneo al gioco di Gasperini, perché lui è un attaccante anarchico. Io quando ho visto il giocatore nella stagione con il Bologna ho avuto l'impressione che sarebbe potuto essere un fenomeno o uno che invece potesse perdersi. Credo che si stia andando verso la seconda strada"