TMW Il Prof. Castellacci: "Bremer, problema noioso. Lukaku? Niente fretta per il rientro"

Il Professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell'Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche degli infortuni di Romelu Lukaku e di Gleison Bremer.

Lukaku secondo lei è possibile che si riveda già in Supercoppa a dicembre?

"Premetto che non seguendolo non so esattamente l'entità dell'infortunio. Se si fosse fatto una lesione totale o subtotale si sarebbe dovuto operare. Se l'ha avuta parziale è il chirurgo a decidere se fare una terapia. Affrettare i tempi comunque non è consigliabile in generale: ci vuole un recupero oculato per non rischiare ricadute che sarebbero dannose per Antonio Conte e per il Napoli".

Bremer operato al menisco. Che ne pensa del suo problema?

"Un problema noioso. Un giocatore che ha avuto una lesione al legamento crociato anteriore, quindi grossa, può avere una ripercussione brutta a livello psicologico oltre che fisico, in questi casi. Mi auguro che non ci sia. Per la Juventus è stato un problema serio, mi auguro possa avere la forza caratteriale per affrontare questo nuovo recupero, non è mai facile".