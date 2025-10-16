Roma, il curioso bonus sul contratto di Wesley: premio per la vittoria della Champions
Emerge un bonus previsto sul contratto dell'esterno della Roma, Weslyey: secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola infatti per il brasiliano al momento della firma con i giallorossi è stato previsto un premio in caso di vittoria della Champions League.
Stando a quanto si legge infatti è stato messo nero su bianco che al giocatore andranno riconosciuti 288mila euro lordi in più "in caso di vittoria" della coppa più ambita a livello di club.
Il club capitolino però non disputa una partita di Champions da 2416 giorni, ovvero da Porto-Roma giocato il 6 marzo 2019. Se attualmente la Roma non ha la possibilità di fargli coltivare questo sogno, l'ambizione con il ciclo di Gian Piero Gasperini è quello di tornare al più presto a calcare certi palcoscenici. Se dunque attualmente questo retroscena può far sorridere, magari già dal prossimo anno il popolo giallorosso spera che possa tramutarsi in un grande traguardo cui ambire, in caso di arrivo fra le prime 4 in questa annata (o magari di vittoria dell'Europa League).
Wesley comunque non si pone limiti: a 22 anni ha già 8 titoli in bacheca, compresa la Libertadores del 2022 con il Flamengo, ovvero la Champions del Sudamerica.
