Atalanta, Juric: "Bilancio fin qui positivo, ma in campionato ci mancano dei punti"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric, soffermandosi sulle prime sensazioni dopo questi mesi di lavoro a Zingonia per il dopo Gasperini:

"Il bilancio per ora è positivo, questa è una società super organizzata, la squadra sa lavorare bene. Per ora le cose stanno andando bene anche se c'è rammarico per il campionato, perché ci mancano dei punti".

L'impatto non è stato semplice, con un avvio di stagione subito forte...

"Ora arriva un altro ciclo di 7 partite dove avremo più giocatori a disposizione, vogliamo fare bene e vedremo dopo questo ciclo dove saremo".

A che percentuale è il suo percorso?

"Non si possono fare percentuali: alcune partite sono andate bene, in altre invece siamo mancati in zona gol nonostante le occasioni siano sempre arrivate. Io vedo solo una squadra che lavora bene e che vuole crescere ogni giorno e per il momento va bene così".