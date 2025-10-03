Como, il baby talento Papaccioli: "Emozione unica la convocazione. Sogno di esordire"

Matteo Papaccioli, centrocampista del Como classe 2008, si è raccontato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo la convocazione in prima squadra nel match di Coppa Italia contro il Sassuolo, ripercorrendo così le tappe che lo hanno portato fino a essere preso in considerazione da Cesc Fabregas: "Quando sono arrivato nel Como nel 2022 mi trovato in tutta un'altra atmosfera. Sono arrivato che era una squadra piccola ed ero contentissimo, sapevo di aver raggiunto un traguardo molto importante nella mia carriera. Dal 2022 a oggi, grazie al Como, sono riuscito a crescere, sia come persona, sia come calciatore, sviluppando tutte le capacità che avevo e che non sapevo di avere".

Che sensazioni ha provato?

"Vedere il campo era un momento molto significativo per me perché già essere lì ero veramente contento, era un'emozione unica, non so proprio come descriverla.

Che cosa le passa per la testa in quel momento lì?

"Immagino un sogno realizzato, che ho da piccolino, che è quello di esordire. Secondo me sarò un po' teso all'inizio, come è normale, ma con il passare del tempo mi scioglierò".