Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Empoli, Pagliuca: "Firmerei per fare la carriera di Castori. L'espulsione? Mi lascio trasportare"

Empoli, Pagliuca: "Firmerei per fare la carriera di Castori. L'espulsione? Mi lascio trasportare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:49Serie B
di Daniel Uccellieri

In vista della sfida di domenica sul campo del Sudtirol, il tecnico dell'Empoli Guido Pagliuca ha prlato in conferenza stampa. Queste le sue parole raccolte da Empolichannel: “Alla prestazione si guarda sempre perché è lì che si costruiscono i risultati. Siamo una squadra nuova, in costruzione, ma stiamo iniziando un percorso. Con la Carrarese abbiamo perso due punti nel finale: dobbiamo imparare a portare gli episodi dalla nostra parte. Serve più continuità, un approccio deciso e un’identità chiara. Nelle ultime due partite abbiamo enfatizzato il duello, domenica vogliamo dare un segnale forte”.

Non sono mancate parole di rispetto per l’avversario di giornata: “Castori è una persona che stimo tantissimo, sia come tecnico che come uomo. Firmerei per ripercorrere la sua carriera”.

Nonostante il tour de force - quella con il Südtirol sarà la quinta partita in due settimane - Pagliuca vede i suoi in crescita: “Fisicamente stiamo migliorando, i ragazzi lavorano con dedizione e armonia. Arrivano prima al campo, hanno ambizione e consapevolezza dei passi avanti che stiamo facendo. È questo l’aspetto più importante”.

Il tecnico ha poi voluto ringraziare la tifoseria: “Il supporto della Maratona è stato fondamentale, ci stanno aiutando e comprendendo”. Dal fronte infermeria arrivano notizie incoraggianti: “Il rientro di Pellegri è molto importante, perché è un leader tecnico e carismatico. Spero possa aumentare il minutaggio. Anche Haas, Degli Innocenti, Nasti e Bianchi si stanno riavvicinando: non li abbiamo mai avuti tutti insieme, ma ci stiamo avvicinando”.

Pagliuca ha chiesto alla squadra un ulteriore step soprattutto nei contrasti e sulle palle inattive: “Possiamo crescere nel vincere i duelli. Sulle palle inattive stiamo segnando grazie alla qualità dei ragazzi e al lavoro dello staff, ma c’è ancora margine. La sosta ci servirà per lavorare, anche se qualcuno andrà in nazionale: è un orgoglio per l’Empoli, ma ci toglierà un po’ di tempo di gruppo”.

Infine, uno sguardo al Südtirol: “È una squadra costruita bene, pressa alta e non lascia respirare. Hanno un gioco verticale e un ambiente solido. Sarà una partita difficile”.

Pagliuca, squalificato, non sarà in panchina: “Vivendo molto la partita, a volte mi lascio trasportare dall’emotività. Domenica ci sarà Nazareno Tarantino al mio posto: lavoriamo insieme e sono certo saprà gestire al meglio una gara così delicata e importante”.

Articoli correlati
Empoli, Pagliuca: "Se mi sento sotto esame? Dobbiamo fare meglio tutti" Empoli, Pagliuca: "Se mi sento sotto esame? Dobbiamo fare meglio tutti"
Empoli, Pagliuca: "Rammaricato per i ragazzi. Paghiamo caro i nostri blackout" Empoli, Pagliuca: "Rammaricato per i ragazzi. Paghiamo caro i nostri blackout"
Empoli, Pagliuca archivia la Coppa Italia: "Ora il focus è già solo sulla Carrarese"... Empoli, Pagliuca archivia la Coppa Italia: "Ora il focus è già solo sulla Carrarese"
Altre notizie Serie B
Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"... Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"... Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina... Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in... Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni
Monza-Catanzaro, i convocati di Aquilani: l'unico assente è Liberali Monza-Catanzaro, i convocati di Aquilani: l'unico assente è Liberali
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
Ora in radio
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà live!
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo
Immagine news Serie A n.2 Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"
Immagine news Serie A n.3 Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Immagine news Serie A n.4 Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Immagine news Serie A n.5 Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Immagine news Serie A n.6 Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.4 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.5 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.5 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso