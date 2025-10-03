Juric: "La difesa a 4 può essere una soluzione, Obric ha bisogno di tempo. Hien? Vedremo"

"Ha bisogno di tempo. Potrebbe entrare a gara in corso, però vedremo. Bisogna essere sicuri prima di fare determinate scelte". Parla così in conferenza stampa Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, di Relja Obric, difensore classe 2006 dell'Under 23, che era uno dei candidati per partire dal primo minuto contro il Como domani.

Quanto è soddisfatto di questa partenza e della risposta della squadra?

"Molto considerando che tutti si sono fatti trovare pronti e hanno dato sempre il massimo. Sarebbe fantastico vincere sabato per completare questo primo cerchio nerazzurro".

Soluzione difesa a 4?

"Si può essere una soluzione. Staremo a vedere: vediamo oggi e poi decideremo".

Come mai questi tanti infortuni?

"Non mi è mai capitato nella mia carriera. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po' i piani. Cercheremo di andare avanti".

Dove può arrivare Sulemana e come giudica questo primo bilancio atalantino?

"Sulemana è partito bene: sta migliorando sotto il profilo dello spirito come tanti giovani quest'anno. Staremo a vedere domani in campionato prima di dare un primo bilancio dopo sei giornate. In Champions League abbiamo avuto una buona reazione soprattutto dopo il PSG".

Vedremo qualche sorpresa dalla panchina?

"Non è da escludere qualche riadattamento, Vedremo se riusciremo a recuperare Hien, ma in tal caso siamo comunque coperti".

