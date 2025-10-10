Esclusiva TMW Condò: "Se la Roma trova i gol delle punte resterà in alto. Vlahovic può partire a gennaio"

A margine del Festival dello Sport a Trento, Paolo Condò ha parlato del campionato di Serie A ai microfoni di TMW:

Si aspetta qualche grande sorpresa per lo Scudetto?

"Grande direi di no, pensando al Milan. Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo".

La lotta sarà fra Napoli, Inter e Milan?

"Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere. La Roma ha fatto molte cose per dimostrarlo e se uno dei suoi attaccanti iniziasse a segnare potrebbe diventare competitiva per lo scudetto. La Juventus al momento è ancora un gran casino, penso debba cedere un centravanti a gennaio e prendere un centrocampista per equilibrare la rosa".

L'attacco della Juventus sta deludendo?

"Sì, da Openda e David ci aspettavamo di più e la posizione di Vlahovic continua ad essere complicata per questioni contrattuali. Quindi credo proprio che la Juventus cercherà di cedere Vlahovic".

Può andare al Milan?

"No, credo che andrà all'estero. Il Milan penso resterà così, sennò non avrebbe preso Nkunku. Poi Allegri gioca con due giocatori offensivi, quindi 4 giocatori gli bastano".

Leao sarà recuperato da Allegri?

"Non lo so, non dipende da Allegri ma da Leao stesso, chiaro che col passare degli anni le possibilità diminuiscono...".

La Fiorentina è la delusione, diceva...

"Non c'è dubbio che sia la grande delusione. Da anni per me è una squadra che è piena di giocatori bravini, alcuni sono diventati bravissimi come Kean, ma per il resto gli altri continuano ad avere questo diminutivo. Serve che i bravini diventino bravi".

Il mercato però sembrava buono…

"Nicolussi Caviglia e Fazzini per me sono due giocatori che nel Venezia e nell'Empoli mi piacevano, ha senso provare l'upgrade. Non è casuale che Gattuso convochi Nicolussi Caviglia in Nazionale, ma una cosa sono le qualità individuali e una cosa sono le interazioni con la squadra".

Piccoli a 25 milioni è troppo secondo lei?

"Non lo so, sarebbe ingeneroso rispondere adesso. Io pensavo che 29 milioni per Conceiçao fossero troppi, ma ora secondo me vale 40 e non 29. Ogni valutazione è da rimandare a giugno".

Cosa si aspetta dalla Nazionale?

"Un bello spareggio a marzo. E per bello intendo vincente".