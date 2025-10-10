Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio novembre

Potrebbero essere solamente due, contro Carrarese in casa e Virtus Entella in trasferta, le gare in cui il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini dovrà fare a meno del fantasista Giacomo Olzer, infortunatosi al ginocchio destro nell’ultimo incontro.

Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una leggera distrazione del legamento crociato posteriore con il dottor Gabriele Tovalieri che ha constatato che il ginocchio del calciatore è stabile e i legamenti stanno bene. Per questo, come riporta Rete 8, Olzer potrebbe rientrare nel turno infrasettimanale contro l’Avellino (il 28 ottobre) o al più qualche giorno dopo contro il Palermo (il primo novembre). L’ex Brescia ha già tolto le stampelle e giovedì sarà rivalutato per fissare una data precisa per il rientro.

Per sostituirlo il nome caldo è quello di Davide Merola che dunque potrebbe occupare uno dei due posti alle spalle del centravanti. Per quest’ultimo ruolo c’è tra l’altro il rientro, dopo tre gare, di Franck Tsadjout che ha superato il problema al quadricipite e da lunedì sarà nuovamente in gruppo.