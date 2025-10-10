Il Milan vola e Allegri viene premiato: è lui il miglior allenatore del mese di settembre

Le recenti prestazioni del Milan hanno permesso a Massimiliano Allegri di conquistare il premio di allenatore del mese di settembre. A renderlo noto è la Lega Serie A con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il premio Philadelphia Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’allenatore del Milan Massimiliano Allegri. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 3ª alla 5ª della Serie A Enilive 2025/2026".

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha commentato così la notizia: "Nell’ottimo inizio di stagione del Milan è chiarissima la mano di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha saputo cambiare da subito pelle ai rossoneri, cucendo con maestria un vestito su misura per gli interpreti che scendono in campo, valorizzando le qualità dei singoli calciatori e trasmettendo in poco tempo mentalità vincente, spirito di sacrificio e determinazione, caratteristiche fondamentali per raggiungere grandi traguardi. Il ritorno in panchina di Allegri ha restituito alla Serie A uno degli allenatori più titolati della sua storia, che con la sua conoscenza tattica, l’esperienza e la capacità di lettura delle partite sta riportando il Milan a lottare per i traguardi più prestigiosi".