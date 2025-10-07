Condò: "Chivu il primo a finire in una buca, ne è riemerso con l'eleganza da 007"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere della Sera, è possibile leggere un editoriale a firma del giornalista Paolo Condò che, parlando della nuova Inter di Christian Chivu, ha scritto: "E' stato il primo allenatore di vertice a finire in una buca, con due sconfitte nelle prime tre gare, e ne è riemerso con l’eleganza di 007 dopo uno dei suoi polverosi cataclismi: si è aggiustato i polsini, ha dato una scrollata al papillon, e con cinque vittorie di fila ha fatto sì che l’Inter partisse in Champions come doveva e rimontasse in A come poteva".

Sulla vittoria contro la Cremonese: "Sabato i suoi hanno sculacciato la Cremonese con un calcio che trascura l’orizzontalità per viaggiare verticale verso il gol: 17 i bersagli centrati fin qui, due in più rispetto a entrambe le stagioni scudetto".

Questo, poi, il suo giudizio sugli attaccanti: "Esposito e Bonny sono un’altra cosa rispetto a Taremi e Arnautovic. Chivu è un uomo astuto: dice che non cambia niente e poi cambia parecchio, così i conservatori ascoltano soddisfatti e gli innovatori osservano contenti. La sorpresa in panchina finora è lui".