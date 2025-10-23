Conference, Fiorentina prima grazie alla differenza reti. Crystal Palace, che figuraccia!

Di seguito i risultat delle partite della serata di Conference League delle 21. Clamoroso a "Selhust Park", il Crystal Palace ha perso in casa contro i ciprioti dell'AEK Larnaca: uomo della serata una meteora della nostra Serie A come Riad Bajic, 5 presenze con l'Udinese nella stagione 2017/18. Il bosniaco ha anche giocato in Serie B con Ascoli e Brescia. Clamoroso a Gibilterra, dove il piccolo Lincoln ha battuto i polacchi del Lech Poznan. Fiorentina che guarda tutti dall'alto in basso in virtù della differenza reti. Sono in sei le squadre a punteggio pieno.

AEK - Aberdeen 6-0

11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

44' Mijnans

Breidablik - KuPS 0-0

Drita - Omonia 1-1

12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)

Hacken - Rayo Vallecano 2-2

15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)

Rijeka - Sparta Praga rinviata a data da destinarsi(interrotta al 45' sullo 0-0)

Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2

16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)

Shkendija - Shelbourne 1-0

92' aut. Barrett

Rapid Vienna - Fiorentina 0-3

9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson

Strasburgo - Jagiellonia 1-1

53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1

51' Bajic

Hamrun Spartans - Losanna 0-1

38' Diakite

Lincoln - Lech Poznan 2-1

33' Gomez (LI), 77' rig. Ishak (LP), 88' Rutjens (LI)

Mainz - Zrinjski 1-0

24' Weiper

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0

2' Musaba, 34' Marius, 62' Holse

Shamrock Rovers - Celje 0-2

33' Kvesic, 40' Kovacevic

Sigma Olomouc - Rakow 1-1

83' Kral (S), 90' Svarnas (R)

Universitatea Craiova - Noah 1-1

38' Etim (U), 73' Mulahusejnovic (N)

CLASSIFICA

1. Fiorentina 6

2. AEK Larnaca 6

3. Celje 6

4. Losanna 6

5. Samsunspor 6

6. Mainz 6

7. Rayo Vallecano 4

8. Rakow 4

9. Strasburgo 4

10. Jagiellonia 4

11. Noah 4

12. AEK Atene 3

13. Zrinjski 3

14. Sparta Praga 3

15. Lech Poznan 3

16. Crystal Palace 3

17. Shakhtar 3

18. Legia Varsavia 3

19. Shkendija 3

20. AZ Alkmaar 3

21. Lincoln 3

22. Drita 2

23. Hacken 2

24. KuPS 2

25. Omonia Nicosia 1

26. Shelbourne 1

27. Sigma Olomouc 1

28. Universitatea Craiova 1

29. Breidablik 1

30. Rijeka 0

31. Slovan Bratislava 0

32. Hamrun Spartans 0

33. Shamrock Rovers 0

34. Dinamo Kiev 0

35. Rapid Vienna 0

36. Aberdeen 0