Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Di seguito tutti i risultati delle partite di Europa League della serata. Prima sconfitta per Francesco Farioli sulla partita del Porto e arriva a Nottingham, dove esordisce nel migliore dei modi Sean Dyche come allenatore degli inglesi. Incredibile girandola di reti a Lille, dove il PAOK vince rischiando di farsi rimontare all'ultimo istante, ma un fuorigioco toglie ai francesi il 4-4.
Braga - Stella Rossa 2-0
22' Navarro, 72' Dorgeles
Brann Bergen - Rangers 3-0
40' Kornvig, 55' Sorensen, 79' Holm
FCSB - Bologna 1-2
9 ' Odgaard, 12' Dallinga, 54' Birligea
Fenerbahçe - Stoccarda 1-0
33' Akturkoglu
Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1
4' Guessand (A), 42' Suray (G), 61' Deijl (G)
Genk - Betis 0-0
Lione - Basilea 2-0
3' Tolisso, 90' Moreira
Salisburgo - Ferencvaros 2-3
13' Baidoo, 50' Varga (F), 56' Zacharia (F), 58' Dele (F), 72' Vertessen (S)
Celta Vigo - Nizza 2-1
2' Aspas (C), 16' Cho (N), 75' Borja Iglesias (C)
Celtic - Sturm Graz 2-1
15' Horvat (S), 61' Scales (C), 64' Nygren (C)
Feyenoord - Panathinaikos 3-1
18' Swiderski (P), 45' + 3 Read (F), 55' Hadj Moussa (F), 90' Larin (F)
Friburgo - Utrecht 2-0
20' Suzuki, 45' Grifo
Lille - PAOK 3-4
18' Meite (P), 23' e 74' Zivkovic (P), 43' Konstantelias (P), 57' André (L), 68' e 78' Igamane (L)
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0-3
43' e 84' Franculino, 71' Billing
Malmo - Dinamo Zagabria 1-1
45' + 2 Lewicki (M), 90' + 6 Varela (D)
Nottingham Forest - Porto 2-0
19' Gibbs-White, 77' rig. Igor Jesus
Roma - Viktoria Plzen 1-2
20' Adu (V), 22' Souaré (V), 54' rig. Dybala (R)
Young Boys - Ludogorets 3-2
27' Stanic (L), 45' Raveloson (Y), 53' Fassnacht (Y), 63' Bedia (Y), 90' + 2 Yordanov (L)
CLASSIFICA
1. Midtjylland 9
2. Braga 9
3. Lione 9
4. Dinamo Zagabria 7
5. Viktoria Plzen 7
6. Friburgo 7
7. Ferencvaros 7
8. Brann 6
9. Celta Vigo 6
10. Aston Villa 6
11. Lille 6
12. Go Ahead Eagles 6
13. Young Boys 6
14. Fenerbahçe 6
15. Porto 6
16. Betis 5
17. Nottingham Forest 4
18. Bologna 4
19. Genk 4
20. PAOK 4
21. Celtic 4
22. Panathinaikos 4
23. Roma 3
24. Basilea 3
25. Feyenoord 3
26. Ludogorets 3
27. Sturm Graz 3
28. FCSB 3
29. Stoccarda 3
30. Stella Rossa 1
31. Malmo 1
32. Maccabi Tel Aviv 1
33. Nizza 0
34. Salisburgo 0
35. Utrecht 0
36. Rangers 0
- - -
Di seguito i risultat delle partite della serata di Conference League delle 21. Clamoroso a "Selhust Park", il Crystal Palace ha perso in casa contro i ciprioti dell'AEK Larnaca: uomo della serata una meteora della nostra Serie A come Riad Bajic, 5 presenze con l'Udinese nella stagione 2017/18. Il bosniaco ha anche giocato in Serie B con Ascoli e Brescia. Clamoroso a Gibilterra, dove il piccolo Lincoln ha battuto i polacchi del Lech Poznan. Fiorentina che guarda tutti dall'alto in basso in virtù della differenza reti. Sono in sei le squadre a punteggio pieno.
AEK - Aberdeen 6-0
11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
44' Mijnans
Breidablik - KuPS 0-0
Drita - Omonia 1-1
12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)
Hacken - Rayo Vallecano 2-2
15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)
Rijeka - Sparta Praga in corso (interrotta al 10' sullo 0-0 e ripresa alle ore 21)
Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2
16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)
Shkendija - Shelbourne 1-0
92' aut. Barrett
Rapid Vienna - Fiorentina 0-3
9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson
Strasburgo - Jagiellonia 1-1
53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
51' Bajic
Hamrun Spartans - Losanna 0-1
38' Diakite
Lincoln - Lech Poznan 2-1
33' Gomez (LI), 77' rig. Ishak (LP), 88' Rutjens (LI)
Mainz - Zrinjski 1-0
24' Weiper
Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0
2' Musaba, 34' Marius, 62' Holse
Shamrock Rovers - Celje 0-2
33' Kvesic, 40' Kovacevic
Sigma Olomouc - Rakow 1-1
83' Kral (S), 90' Svarnas (R)
Universitatea Craiova - Noah 1-1
38' Etim (U), 73' Mulahusejnovic (N)
CLASSIFICA
1. Fiorentina 6
2. AEK Larnaca 6
3. Celje 6
4. Losanna 6
5. Samsunspor 6
6. Mainz 6
7. Rayo Vallecano 4
8. Rakow 4
9. Strasburgo 4
10. Jagiellonia 4
11. Noah 4
12. AEK Atene 3
13. Zrinjski 3
14. Sparta Praga 3
15. Lech Poznan 3
16. Crystal Palace 3
17. Shakhtar 3
18. Legia Varsavia 3
19. Shkendija 3
20. AZ Alkmaar 3
21. Lincoln 3
22. Drita 2
23. Hacken 2
24. KuPS 2
25. Omonia Nicosia 1
26. Shelbourne 1
27. Sigma Olomouc 1
28. Universitatea Craiova 1
29. Breidablik 1
30. Rijeka 0
31. Slovan Bratislava 0
32. Hamrun Spartans 0
33. Shamrock Rovers 0
34. Dinamo Kiev 0
35. Rapid Vienna 0
36. Aberdeen 0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.