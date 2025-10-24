Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche

Di seguito tutti i risultati delle partite di Europa League della serata. Prima sconfitta per Francesco Farioli sulla partita del Porto e arriva a Nottingham, dove esordisce nel migliore dei modi Sean Dyche come allenatore degli inglesi. Incredibile girandola di reti a Lille, dove il PAOK vince rischiando di farsi rimontare all'ultimo istante, ma un fuorigioco toglie ai francesi il 4-4.

Braga - Stella Rossa 2-0

22' Navarro, 72' Dorgeles

Brann Bergen - Rangers 3-0

40' Kornvig, 55' Sorensen, 79' Holm



FCSB - Bologna 1-2

9 ' Odgaard, 12' Dallinga, 54' Birligea

Fenerbahçe - Stoccarda 1-0

33' Akturkoglu

Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1

4' Guessand (A), 42' Suray (G), 61' Deijl (G)

Genk - Betis 0-0

Lione - Basilea 2-0

3' Tolisso, 90' Moreira

Salisburgo - Ferencvaros 2-3

13' Baidoo, 50' Varga (F), 56' Zacharia (F), 58' Dele (F), 72' Vertessen (S)

Celta Vigo - Nizza 2-1

2' Aspas (C), 16' Cho (N), 75' Borja Iglesias (C)

Celtic - Sturm Graz 2-1

15' Horvat (S), 61' Scales (C), 64' Nygren (C)

Feyenoord - Panathinaikos 3-1

18' Swiderski (P), 45' + 3 Read (F), 55' Hadj Moussa (F), 90' Larin (F)



Friburgo - Utrecht 2-0

20' Suzuki, 45' Grifo

Lille - PAOK 3-4

18' Meite (P), 23' e 74' Zivkovic (P), 43' Konstantelias (P), 57' André (L), 68' e 78' Igamane (L)

Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0-3

43' e 84' Franculino, 71' Billing

Malmo - Dinamo Zagabria 1-1

45' + 2 Lewicki (M), 90' + 6 Varela (D)

Nottingham Forest - Porto 2-0

19' Gibbs-White, 77' rig. Igor Jesus

Roma - Viktoria Plzen 1-2

20' Adu (V), 22' Souaré (V), 54' rig. Dybala (R)

Young Boys - Ludogorets 3-2

27' Stanic (L), 45' Raveloson (Y), 53' Fassnacht (Y), 63' Bedia (Y), 90' + 2 Yordanov (L)

CLASSIFICA

1. Midtjylland 9

2. Braga 9

3. Lione 9

4. Dinamo Zagabria 7

5. Viktoria Plzen 7

6. Friburgo 7

7. Ferencvaros 7

8. Brann 6

9. Celta Vigo 6

10. Aston Villa 6

11. Lille 6

12. Go Ahead Eagles 6

13. Young Boys 6

14. Fenerbahçe 6

15. Porto 6

16. Betis 5

17. Nottingham Forest 4

18. Bologna 4

19. Genk 4

20. PAOK 4

21. Celtic 4

22. Panathinaikos 4

23. Roma 3

24. Basilea 3

25. Feyenoord 3

26. Ludogorets 3

27. Sturm Graz 3

28. FCSB 3

29. Stoccarda 3

30. Stella Rossa 1

31. Malmo 1

32. Maccabi Tel Aviv 1

33. Nizza 0

34. Salisburgo 0

35. Utrecht 0

36. Rangers 0

- - -

Di seguito i risultat delle partite della serata di Conference League delle 21. Clamoroso a "Selhust Park", il Crystal Palace ha perso in casa contro i ciprioti dell'AEK Larnaca: uomo della serata una meteora della nostra Serie A come Riad Bajic, 5 presenze con l'Udinese nella stagione 2017/18. Il bosniaco ha anche giocato in Serie B con Ascoli e Brescia. Clamoroso a Gibilterra, dove il piccolo Lincoln ha battuto i polacchi del Lech Poznan. Fiorentina che guarda tutti dall'alto in basso in virtù della differenza reti. Sono in sei le squadre a punteggio pieno.

AEK - Aberdeen 6-0

11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

44' Mijnans

Breidablik - KuPS 0-0

Drita - Omonia 1-1

12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)

Hacken - Rayo Vallecano 2-2

15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)

Rijeka - Sparta Praga in corso (interrotta al 10' sullo 0-0 e ripresa alle ore 21)

Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2

16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)

Shkendija - Shelbourne 1-0

92' aut. Barrett

Rapid Vienna - Fiorentina 0-3

9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson

Strasburgo - Jagiellonia 1-1

53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1

51' Bajic

Hamrun Spartans - Losanna 0-1

38' Diakite

Lincoln - Lech Poznan 2-1

33' Gomez (LI), 77' rig. Ishak (LP), 88' Rutjens (LI)

Mainz - Zrinjski 1-0

24' Weiper

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0

2' Musaba, 34' Marius, 62' Holse

Shamrock Rovers - Celje 0-2

33' Kvesic, 40' Kovacevic

Sigma Olomouc - Rakow 1-1

83' Kral (S), 90' Svarnas (R)

Universitatea Craiova - Noah 1-1

38' Etim (U), 73' Mulahusejnovic (N)

CLASSIFICA

1. Fiorentina 6

2. AEK Larnaca 6

3. Celje 6

4. Losanna 6

5. Samsunspor 6

6. Mainz 6

7. Rayo Vallecano 4

8. Rakow 4

9. Strasburgo 4

10. Jagiellonia 4

11. Noah 4

12. AEK Atene 3

13. Zrinjski 3

14. Sparta Praga 3

15. Lech Poznan 3

16. Crystal Palace 3

17. Shakhtar 3

18. Legia Varsavia 3

19. Shkendija 3

20. AZ Alkmaar 3

21. Lincoln 3

22. Drita 2

23. Hacken 2

24. KuPS 2

25. Omonia Nicosia 1

26. Shelbourne 1

27. Sigma Olomouc 1

28. Universitatea Craiova 1

29. Breidablik 1

30. Rijeka 0

31. Slovan Bratislava 0

32. Hamrun Spartans 0

33. Shamrock Rovers 0

34. Dinamo Kiev 0

35. Rapid Vienna 0

36. Aberdeen 0