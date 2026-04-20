Incertezza in casa Juve Stabia, gli amministratori: "Noi unico riferimento per evitare strumentalizzazioni"

Prosegue l’incertezza, e una certa confusione, in casa Juve Stabia dopo la decisione di Solmate, che aveva acquisito l’intero pacchetto azionario nei mesi scorsi, di sfilarsi e abbandonare il club. Il futuro societario infatti resta avvolto nel mistero con una cessione ancora poco chiara a un gruppo riconducibile a Francesco Agnello, contestato dalla tifoseria campana nella giornata di ieri, e le dimissioni del presidente esecutivo Filippo Polcino dovute proprio a un passaggio di proprietà in cui non è stato coinvolto. A questo va aggiunta l’ipotesi di una cordata di imprenditori locali - fra cui ci sarebbe anche l'ex presidente Manniello - che sarebbe pronta a inserirsi per guidare la Juve Stabia in futuro.

Per questo motivo con una nota ufficiale sui canali del club i due amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara hanno voluto sottolineare ulteriormente di essere gli unici interlocutori validi con cui dovranno confrontarsi tutti i soggetti che vogliono avvicinarsi alle Vespe.

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica, in questo momento importante sia sul campo sia a livello societario, che gli amministratori giudiziari, a tutela della tifoseria e di tutti gli appassionati dei nostri colori, - si legge nella nota - si rendono disponibili ad essere l’unico riferimento per evitare strumentalizzazioni da parte di ‘Terzi’”.