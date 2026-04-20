Incertezza in casa Juve Stabia, gli amministratori: "Noi unico riferimento per evitare strumentalizzazioni"
Prosegue l’incertezza, e una certa confusione, in casa Juve Stabia dopo la decisione di Solmate, che aveva acquisito l’intero pacchetto azionario nei mesi scorsi, di sfilarsi e abbandonare il club. Il futuro societario infatti resta avvolto nel mistero con una cessione ancora poco chiara a un gruppo riconducibile a Francesco Agnello, contestato dalla tifoseria campana nella giornata di ieri, e le dimissioni del presidente esecutivo Filippo Polcino dovute proprio a un passaggio di proprietà in cui non è stato coinvolto. A questo va aggiunta l’ipotesi di una cordata di imprenditori locali - fra cui ci sarebbe anche l'ex presidente Manniello - che sarebbe pronta a inserirsi per guidare la Juve Stabia in futuro.
Per questo motivo con una nota ufficiale sui canali del club i due amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara hanno voluto sottolineare ulteriormente di essere gli unici interlocutori validi con cui dovranno confrontarsi tutti i soggetti che vogliono avvicinarsi alle Vespe.
“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica, in questo momento importante sia sul campo sia a livello societario, che gli amministratori giudiziari, a tutela della tifoseria e di tutti gli appassionati dei nostri colori, - si legge nella nota - si rendono disponibili ad essere l’unico riferimento per evitare strumentalizzazioni da parte di ‘Terzi’”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.