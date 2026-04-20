Cesena, Klinsmann dopo l'infortunio: "La mia stagione è finita, ma ci rivedremo presto"

“Purtroppo la mia stagione è finita sabato. Durante la partita ho subito una frattura alla colonna vertebrale che mi porterà da parte per un un po’". Il portiere Jonathan Klinsmann torna a parlare, attraverso un post su Instagram, dopo il grave infortunio rimediato in uno scontro di gioco con Filippo Ranocchia del Palermo nel corso dell'ultima gara di campionato che gli farà saltare l'ultima parte della stagione e con tutta probabilità cancella le possibilità di partecipare al Mondiale con la maglia degli USA: "Voglio ringraziare per il sostegno tutti coloro che erano allo stadio e in ospedale qui a Palermo, i tifosi del Cesena e del Palermo per i graditi auguri e ovviamente amici e parenti che mi hanno sostenuto negli ultimi giorni. - conclude lo statunitense - In bocca al lupo ai ragazzi verso i play-off e ci vediamo prestissimo”.

Le parole dell’agente

Un infortunio grave, con Klinsmann che sarà trasferito in un centro specializzato in Germania, che ha fatto molto arrabbiare il suo agente Marco De Marchi che ha puntato il dito contro il centrocampista del Palermo: “Un intervento pericolosissimo, sconsiderato quello di Ranocchia. Non si va in scivolata sul portiere in uscita bassa. Un intervento incomprensibile all’ultimo minuto della partita con il Palermo che aveva già la vittoria in tasca, sopra di 2 gol. Ora a caldo è dura commentare, c’è preoccupazione. La strada per venirne fuori sarà lunga”.

Il comunicato

"Cesena FC comunica che, a seguito dello scontro di gioco occorso nel finale della partita Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" del capoluogo siciliano. Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica".