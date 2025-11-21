Coulibaly: "Al Sassuolo per Grosso. Periodo difficile quando non giocavo a Parma"

Woyo Coulibaly si racconta. Il difensore del Sassuolo, in prestito dal Leicester, ha parlato a 360° ai canali ufficiali del club neroverde, ripartendo dal sì estivo agli emiliani: “Ho scelto Sassuolo perché ho visto che il mister Fabio Grosso era l'allenatore, sono stato chiamato anche da Palmieri che era a Parma, quindi ho scelto di venire direttamente a Sassuolo - riporta SassuoloNews. Mi trovo davvero bene a Sassuolo, è come una famiglia, siamo tutti uniti, siamo un gruppo affiatato, mi piace molto stare qui".

Con chi hai legato di più?

"Armand Laurienté, siamo nati entrambi a Gonesse e lo conosco da tempo”.

Che tipo di giocare sei?

"Sono un giocatore fisico. Sono veloce. Posso giocare sia a destra che a sinistra e posso anche giocare in avanti nel campo".

Prima del Sassuolo hai giocato al Parma.

“Sì, è stato un debutto un po' strano. Perché ero da solo tutto il giorno, ma è stata anche una nuova esperienza. E ho vissuto con Buffon, Roberto Inglese. Giocatori che significano davvero qualcosa nel calcio. Il periodo più difficile a Parma è stato quando non giocavo. Anche durante il mio periodo in Inghilterra, è stato un po' difficile perché non giocavo molto, e mi piace giocare sempre".

Cosa significa per te la nazionale del Mali?

"I miei genitori sono maliani, quindi per loro è una cosa bella che io giochi nella Nazionale perché sono nati lì. Volevo rendere felici i miei genitori con questo risultato. Il Mali non si è qualificato per i Mondiali per un solo punto, per noi giocatori è davvero doloroso perché abbiamo una squadra molto forte e non partecipare ai Mondiali significa che non abbiamo fatto abbastanza bene".

La Coppa d'Africa?

"La Coppa d'Africa per un giocatore che gioca in Africa, e nelle squadre africane, è importante. Perché sei con la tua nazionale, quindi devi giocare bene. Ci sono così tante squadre forti in Africa. Ad esempio il Marocco. Il Senegal, l'Algeria. Ci sono così tante squadre che sono forti, quindi avere la possibilità di vincere la Coppa d'Africa sarebbe un sogno".

Che rapporto hai con la religione?

"Sono musulmano, quindi leggo molto il Corano e questo mi dà l'opportunità di essere calmo e sempre fiducioso. Credo in Dio. Quindi sono sempre positivo. Quando attraversi un momento difficile, ma anche un momento felice nella vita, devi sempre pregare. Per me, è solo Dio che mi aiuta. Se domani scenderò in campo, sarà perché l'allenatore ha preso questa decisione, ma è Dio che sceglie tutto. Questo è tutto per me".