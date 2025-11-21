De Biasi sull'Italia: "Nessun avversario va sottovalutato, ma il sorteggio è stato favorevole"

L'ex CT di Albania e Azerbaigian, Gianni De Biasi, intervistato da Repubblica, ha commentato le avversarie dell’Italia ai playoff per il Mondiale: "Ho già detto che nessun avversario può essere sottovalutato, ma il sorteggio non mi è sembrato sfavorevole. L’Italia ha sicuramente i mezzi per battere l’Irlanda del Nord".

Qual è il pericolo per Gattuso?

"Sicuramente la pressione: dopo due Mondiali saltati sarà enorme. Gattuso e tutto lo staff dovranno essere bravi a isolare i giocatori prima della partita".

E l’eventuale finale con la vincente di Galles-Bosnia?

"Altro errore da non ripetere: l’Italia deve concentrarsi su una gara alla volta, per ora conta solo battere l’Irlanda. L’eventualità di giocare la finale in trasferta mi preoccupa meno, anzi, potrebbe diventare un vantaggio, perché in casa le pressioni sarebbero ancora maggiori".

Irlanda del Nord, Galles, Bosnia… sono davvero avversari temibili?

"Le vere favorite per la vittoria finale del Mondiale sono le grandi sudamericane come Brasile e Argentina e le migliori europee: Spagna, Inghilterra, Germania, Francia. È difficile uscire da questa ristretta élite. Con 48 partecipanti, il cammino sarà lungo e ogni gara può riservare insidie".

L’Italia non è ancora certa di qualificarsi, ma ai Mondiali ci saranno ct italiani…

"Ormai andare all’estero è normale: stiamo contribuendo alla globalizzazione del calcio".