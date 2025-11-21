Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Brescia-Vicenza aperta ai tifosi ospiti, l'Union precisa: "Aggiornamenti solo dopo riunione GOS"

Ivan Cardia
Oggi alle 16:34Serie B
Ivan Cardia

Dopo il verdetto del TAR Lombardia, che ha sospeso il decreto prefettizio con cui era stata disposto il divieto di trasferta ai tifosi vicentini, l’Union Brescia chiarisce di attendere ulteriori disposizioni delle autorità prima di aprire alla vendita dei biglietti.

Di seguito il comunicato del club lombardo: “Union Brescia informa che, in merito alle disposizioni per la gara di domenica inerenti all’apertura del settore ospiti, il Club attenderà l’esito del G.O.S. convocato alle ore 17:30 di oggi.

Solo al termine della riunione, e sulla base delle determinazioni ufficiali delle autorità competenti, saremo in grado di fornire indicazioni precise e aggiornate ai tifosi”

