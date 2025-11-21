Donnarumma fa visita a Tonali in Premier: "Rapporto speciale. Se fa gol mi esulta contro"
Da compagni di nazionale ad avversari in Premier League. È il destino, nel weekend, di Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali, prossimi sfidanti in Newcastle-Manchester City, in programma domani pomeriggio. Il portiere azzurro ha parlato del rapporto con il centrocampista - entrambi ex Milan - ai microfoni di Sky Sport: “Se ne abbiamo parlato? Abbiamo scherzato un po’. C’è un rapporto stupendo. Il mio telefono è pieno di sue foto divertenti, che si scatta quando non ci sono. Abbiamo un rapporto speciale, è difficile giocarci contro”.
Proverà a farti gol…
“Lo so, lo so. So anche che non lo farà, perché nel caso esulterebbe davanti a me.
Ne abbiamo parlato, sarà una partita complicata perché andare a giocare lì è difficilissimo: sono una grande squadra, noi vogliamo continuare il nostro percorso, pur sapendo che sarà difficile”.
