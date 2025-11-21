Per Inter e Milan arriva il derby. Matteoli: "Barella, è la volta buona". Eranio: "Rabiot essenziale"

Manca sempre meno al derby di Milano, con Inter e Milan in campo domenica sera a San Siro in quella che è - come sempre accade - una partita dai mille significati. Tanti i duelli a distanza (ma neanche troppo) tra nerazzurri e rossoneri, soprattutto a centrocampo come evidenza Gianfranco Matteoli, mediano dell’Inter dal 1986 al ’90, che esalta il il reparto nerazzurro, ma pure quello del Milan: "Sono entrambi molto forti, sarà una bella lotta in mezzo al campo, la partita si deciderà lì", le sue parole nell'intervista a Tuttosport.

Sarà Calhanoglu contro Modric, ma anche Rabiot contro Barella. "Sono due grandi giocatori, con caratteristiche diverse, sarà un'altra bella sfida nella sfida. Barella non ha mai segnato in un derby? Magari è la volta buona. Lo conosco bene e anche per motivi di cuore spero possa decidere lui la gara", conclude Matteoli.

Per Stefano Eranio, sempre parlando a Tuttosport, "Rabiot ha colmato una zona di campo che era troppo importante per mettere dentro centimetri, esperienza e qualche gol che non fa mai male". E Modric? "Non me l'aspettavo così grande in tutto e che potesse incidere così tanto da subito nella squadra di Allegri".