La Serie B torna sulla Rai: da domani parte ‘Serie B al 90°’

© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:34Serie B
Dalla 13a giornata la Serie BKT torna sulla Rai. Lo farà su Rai Sport, con un programma dedicato, il sabato sera e curato dalla redazione calcio. L’accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un nuovo canale dove seguire l’andamento della seconda divisione italiana.

L’emittente pubblica ha aderito alla Offerta al mercato che la Lega Serie B ha messo a disposizione dei broadcaster nelle scorse settimane. La conduzione della trasmissione, che si chiamerà ‘Serie B al 90°’, andrà in onda a mezzanotte e conterrà tutte le sintesi delle partite giocate al venerdì e al sabato e sarà affidata a Giacomo Capuano. In studio con lui ospiti e opinionisti. ‘Serie B al 90°’ sarà poi disponibile dal termine della diretta su Rai Play, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che permette di rivedere on demand i programmi. L’acquisto del pacchetto Immagini salienti consentirà inoltre a Rai di poter mandare in onda le altre partite del weekend nei vari contenitori sportivi previsti dal palinsesto.

L’accordo con Rai, che mancava dalla stagione 2020/2021, è biennale e comprende eventuali playoff e playout. Il via domani, sabato 22 novembre con il weekend di gare della 13a giornata.

