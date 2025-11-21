Rivalità e grandi affari: tutte le operazioni sull'asse Fiorentina-Juve degli ultimi 10 anni

Fischio d'inizio domani alle ore 18.00. Diretta testuale su TMW

Quella tra Juventus e Fiorentina è la storia di una grande rivalità calcistica, ma anche di due club che negli ultimi dieci anni hanno concluso tantissime trattative. Soprattutto dopo il passaggio del club viola a Rocco Commisso, la rosa gigliata per la società bianconera è diventata una delle 'preferite' da cui attingere. Gli affari però quasi sempre li ha fatti la Fiorentina, tra cessioni a posteriori troppo ben pagate e acquisti come Moise Kean che si sono rivelati decisamente a buon prezzo. Ma ricordate tutti gli affari degli ultimi dieci anni? Ecco il quadro.

Neto dalla Fiorentina alla Juventus da svincolato

Federico Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus per 40 milioni di euro

Marko Pjaca dalla Juventus alla Fiorentina in prestito

Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus per 50 milioni di euro più dieci di bonus.

Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus per 70 milioni di euro più dieci di bonus.

Rolando Mandragora dalla Juventus alla Fiorentina per 8 milioni di euro.

Arthur Melo dalla Juventus alla Fiorentina in prestito

Moise Kean dalla Juventus alla Fiorentina per 13 milioni di euro più cinque di bonus

Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus per 33 milioni di euro più cinque di bonus.

Nicolò Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina per 16 milioni di euro

Ma chi sarà in campo domani tra tutti questi ex? Paolo Vanoli per la sua prima sfida casalinga da tecnico della Fiorentina dovrebbe schierare dall'inizio sia Rolando Mandragora che Moise Kean, mentre Fagioli partirà dalla panchina. Dall'altro lato invece è rimasto solo Dusan Vlahovic: se darà le giuste risposte fisiche nella rifinitura, il centravanti serbo scenderà in campo dall'inizio.