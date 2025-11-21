Si può nominare la parola "scudetto"? Italiano: "È presto, aspettiamo almeno 5 partite"

Bologna sogna, ma si può nominare la parola scudetto? In conferenza stampa, Vincenzo Italiano risponde così: "La classifica è corta, in pochissimi punti ci sono molte squadre e sono certo che chi ora sta faticando ricomincerà a fare punti. Poi adesso con i campi pesanti verranno fuori altri valori. È ancora presto per delineare la classifica, servo almeno altre 5 partite".

Dove sono i meriti dei numeri difensivi al Dall'Ara ed i demeriti di quelli in trasferta?

"In trasferta è sempre più difficile. Quando si affrontano squadre di un certo valore che in casa loro si esprimono al massimo delle potenzialità non è semplice, ma in generale siamo una squadra che concede poco e riesce a limitare gli avversari. Siamo il secondo attacco e la terza difesa, dobbiamo mantenere questi numeri. ne ho parlato anche con i ragazzi. Poi ovviamente possiamo ancora crescere".

La conferenza stampa di Italiano.