Empoli, Dionisi: "Avellino non è una nostra comfort zone. Ma c'è da migliorare la classifica"

"In due settimane ci siamo allenati bene, quasi tutti insieme, avevamo solo i tre assenti per Nazionali, Popov, Guarino e Moruzzi, e ci sono poi infortunati che non recuperiamo. La gara di domani sarà un bel test che ci può dare risposte, da cercare anche nelle sei gare che portano poi alla sosta. Ad Avellino sarà molto difficile, su un campo insolito e contro giocatori esperti, non certo una nostra comfort zone: ma c'è da migliorare quanto fatto fino a Catanzaro, in classifica siamo in un limbo in cui non vogliamo stare": nella conferenza stampa che anticipa il match contro l'Avellino, esordisce così il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi.

Che prosegue poi parlando di questa sfida della 13ª giornata del campionato di Serie B: "L'ambiente, come detto, è complicato, ma noi dobbiamo dimostrare di voler prendere molto di più di quanto finora preso. Abbiamo le qualità per primeggiare, chiaramente con massimo rispetto per l'Avellino, che ha giocatori con numeri importanti che gli consentono di fare un campionato di buona classifica".

Più nel dettaglio della rosa azzurra invece: "Non ci saranno Belardinelli, Ignacchiti ed Ebuehi, che non si sono allenati mai con noi. Chiaramente abbiamo altri elementi non al top, ma gli altri non menzionati potrebbero alla fine tutti giocare: le scelte ricadono quindi tra tutti i disponibili, la rosa mi consente di avere varie opportunità anche per un discorso di equilibrio di squadra. Modulo? A me piacerebbe giocare con tre attaccanti, ma ci son tante determinanti in una gara. Di sicuro, dall'ultima gara, dei cambiamenti ci saranno, devo premiare quello che vedo in settimana".

Conclude quindi: "L'inizio gara sarà una chiave importante, subirlo poco sarà un buon viatico per la gara, per evitare di dover rincorrere. E ci sarà da fare attenzione sulle palle inattive. Conterà poi anche chi subentrerà, le gare si cambiano anche così".