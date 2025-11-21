Altro rinnovo in casa Cesena. Gianluca Frabotta ha firmato fino al 2029
Altro rinnovo in casa Cesena. Dopo Jalen Blesa ha rinnovato anche Gianluca Frabotta. L'esterno ha firmato fino al 2029, di seguito la nota del club:
Cesena FC comunica di aver esercitato anticipatamente l’opzione di estensione del contratto del calciatore Gianluca Frabotta. Il nuovo contratto tra il Club bianconero e l’esterno mancino è, quindi, prolungato fino al 30 giugno 2029.
Frabotta, arrivato in Romagna lo scorso agosto, ha già messo a segno due reti nelle sue prime nove partite giocate con la maglia bianconera e, ad oggi, è il calciatore del Cavalluccio che ha effettuato il maggior numero di cross nel Campionato Serie BKT 2025/2026.
L’intera famiglia del Cesena FC augura a Gianluca le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero.
