Cremonese-Bologna, le formazioni ufficiali: giocano Bernardeschi e Rowe. C'è Djuric

La domenica pasquale di Serie A si apre allo Zini dove la Cremonese accoglie il Bologna per cercare punti fondamentali nella corsa alla salvezza e che le permetterebbero di staccare momentaneamente il Lecce e agganciare il Cagliari. Dall'altra parte un Bologna che con un occhio probabilmente guarda già a giovedì e ai quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa. Queste le formazioni ufficiali.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric

A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Baschirotto, Faye N., Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye M., Payero, Bondo, Folino, Okereke.

Allenatore: Marco Giampaolo.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Zortea, Ferguson, Pobega, Cambiaghi, Orsolini, Castaldo.

Allenatore: Vincenzo Italiano.