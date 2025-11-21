TMW Cremonese in campo e De Luca in tribuna aspettando gennaio: lo seguono tre club

La Cremonese domani allo Zini dovrebbe sfidare la Roma schierando la coppia d'attacco Bonazzoli-Vardy. Pronti a subentrare ci saranno eventualmente Johnsen, Vazquez e Sanabria, solo tribuna invece per Manuel De Luca che lo scorso settembre - nella settimana successiva al gol decisivo contro il Sassuolo - è stato escluso dalla lista Serie A. Un paio di giorni dopo l'acquisto di Vardy, la società grigiorossa ha deciso di far spazio in squadra al centravanti inglese escludendo De Luca. Ovvero l'attaccante che con la sua doppietta in quel di La Spezia nella finale di ritorno dei play-off ha permesso ai grigiorossi di tornare in Serie A.

"De Luca, Okereke, Sernicola e Valoti fuori lista. Com'è nata questa scelta e quanto è stata dolorosa?", è stato chiesto a Simone Giacchetta qualche settimana fa nel corso dell'intervista rilasciata a TMW. Una domanda a cui il DS della Cremonese ha risposto così: "Durante il periodo del mercato vanno comprese le esigenze tecniche degli allenatori, come vede un tecnico certi giocatori. Con il mercato c'è stata la possibilità di trovare collocazione a tutti loro, a eccezione di Valoti che non aveva grandissime soluzioni. Ma gli altri hanno rifiutato tantissime opportunità che avrebbero portato interessi tecnici ed economici sia a loro che alla Cremonese. Non rientrando nell'idea di calcio dell'allenatore sono rimasti fuori lista. Vedremo come si evolveranno le varie situazioni più avanti".

De Luca in estate ha creduto e sperato di poter dire la sua con la maglia della Cremonese anche in Serie A. Ma adesso, appurato che lo scenario non è più quello sperato, è pronto a cambiare squadra già dai primi giorni di gennaio. A lui in questo momento pensano principalmente tre club di Serie B: il Venezia del suo ex allenatore Giovanni Stroppa, il Modena che ha già provato a ingaggiarlo in estate e infine il Monza dovesse uscire uno degli attaccanti attualmente in rosa.