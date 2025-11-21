Bari-Frosinone, i convocati di Caserta: torna Vicari. Assenti Darboe, Dorval e Pereiro
Attraverso i propri canali ufficiali il Bari ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Fabio Caserta per la gara di domani contro il Frosinone, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B.
Per la sfida ai ciociari il tecnico biancorosso ritrova capitan Vicari, ma non potrà contare su Darboe, Dorval e Pereiro.
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Burgio, Meroni, Kassama, Vicari, Dickmann, Pucino, Mane, Nikolaou
Centrocampisti: Castrovilli, Pagano, Bellomo, Maggiore, Braunoder, Verreth
Attaccanti: Gytkjaer, Moncini, Antonucci, Rao, Partipilo, Cerri
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
19:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile