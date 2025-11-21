Bari-Frosinone, i convocati di Alvini: Gelli a disposizione
TUTTO mercato WEB
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Bari – Frosinone in programma domani allo stadio ‘San Nicola’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Corrado, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
19:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile